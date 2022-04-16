Вашингтон, , 18:34 — REGNUM Администрация Соединённых Штатов обеспокоена по поводу оставшихся у Украины запасов боеприпасов. Об этом со ссылкой на представителя американской администрации 16 апреля сообщает телеканал CNN.

Оружие США

Собеседник телеканала утверждает, что у Вашингтона растёт беспокойство из-за того, что имеющиеся у киевского режима боеприпасы будут скоро израсходованы, поскольку ожидается, что в ближайшие дни на Украине развернутся тяжёлые наземные бои против российских подразделений. В этой связи власти США задумались о наращивании поставок.

«США отправляют Украине 18 гаубиц калибра 155 мм и 40 тысяч артиллерийских снарядов в рамках помощи в области безопасности, объявленной администрацией президента Джо Байдена на этой неделе. Даже этот запас может быть израсходован в течение нескольких дней, что повышает вероятность того, что у Украины закончатся боеприпасы», — уточнил собеседник.

Он заявил, что ранее в ряде случаев украинские силы могли израсходовать до тысячи артиллерийских боеприпасов в день.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что в течение последних полутора месяцев США поставили киевскому режиму оружие на сумму $1,65 млрд. Так, украинской стороне были предоставлены сотни ПЗРК Stinger, тысячи ПТРК Javelin, гранатомётов и других видов оружия.

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