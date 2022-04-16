Москва, , 18:33 — REGNUM Федеральная нотариальная палата (ФНП) и Федеральная налоговая служба (ФНС) выходят на новый уровень «цифрового» взаимодействия в части развития электронного документооборота. Речь идет о новой технологии обмена машиночитаемыми электронными доверенностями между нотариусами и налоговиками. В основе проекта лежит интеграция блокчейн-платформы ФНС с Единой информационной системой нотариата, пояснили в пресс-службах ведомств. По задумке разработчиков, технология позволит сделать оборот доверенностей еще более защищенным, эффективным и удобным для всех участников.

Мартин Рербе. Турецкий нотариус, заверяющий договор. 1837

С точки зрения безопасности автоматизированный обмен цифровыми доверенностями влечет за собой сразу ряд преимуществ. Во-первых, сводится к минимуму вероятность предъявления документа без печати нотариуса в случаях, когда нотариальная форма обязательна. А значит, меньше станет и заведомо оспоримых сделок, заключенных с нарушениями требований законодательства. Во-вторых, в силу отсутствия человеческого фактора электронная доверенность будет обрабатываться быстро и без ошибок. В-третьих, благодаря интеграции блокчейн-платформы ФНС с реестром распоряжений об отмене доверенностей ФНП исключаются риски совершения юридически значимых действий по доверенностям, которые уже утратили силу или были отменены. Информация об отмененных документах поступает в реестр нотариата максимально оперативно, то есть шансы, что доверитель отозвал доверенность, а по ней продолжают совершать какие-то действия, сводятся к нулю.

Более того, выбор в пользу электронной нотариальной доверенности — это удобная альтернатива традиционному бумажному документообороту. Оформить доверенность в цифровом формате можно в любой удобной нотариальной конторе. При этом доверителю даже не требуется приобретать личную усиленную квалифицированную электронную подпись — нотариус придаст юридическую силу документу «в цифре», удостоверив его своей специальной цифровой подписью. Естественно, цифровой формат делает документ «мобильнее». Он быстрее попадает по месту назначения, а значит, ускоряется решение любого вопроса, по которому человек обращается в налоговые органы. Как отмечают в ФНС, новая технология дает возможность моментально отслеживать все «перемещения» электронной доверенности и проверять все необходимые данные на любом этапе. При этом не нужно будет прикладывать доверенность к каждому документу.

«Цифровые инструменты ускоряют и упрощают совершение юридически значимых действий, и в этих процессах очень важно гарантировать участникам гражданского оборота надежную защиту их прав и имущественных интересов. Это традиционная задача нотариата, который активно развивает свою цифровую инфраструктуру в тесном взаимодействии с государственными органами. Наше сотрудничество с Федеральной налоговой службой уже неоднократно позволяло создать передовые, надежные и удобные инструменты для граждан и бизнеса. Этот новый проект также откроет новые возможности для эффективного и безопасного гражданского оборота», — заявил ИА REGNUM глава российского нотариата Константин Корсик.