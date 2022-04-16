Париж, 16 апреля, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон, который принимает участие в выборах, пообещал в случае своей победы ввести две новые министерские должности в правительстве страны. Об этом 16 апреля он заявил на предвыборном митинге в Марселе, который транслировала пресс-служба его штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

По словам президента-кандидата, перед новыми министрами энергетического планирования и территориального экологического планирования будут поставлены важные задачи: «сделать Францию крупной державой, отказавшейся от газа, нефти и угля», а также «отвечать за экологическое и территориальное планирование и вместе с местными выборными лицами отвечать за организацию экологического перехода на каждой территории».

«Экологическая повестка дня — это повестка доверия», — подчеркнул Макрон.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов: за него отдали голоса 9,78 млн избирателей (27,84% избирателей). За его оппонента Марин Ле Пен отдали голоса 8,13 млн человек (23,15% избирателей).

Второй тур в стране состоится 24 апреля.