Салехард, , 18:29 — REGNUM На Ямале 16 апреля на 292-м километре трасы Сургут — Салехард опрокинулся автобус с вахтовиками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по ЯНАО.

На месте происшествия Пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО

Инцидент произошёл в 05:48 по местному времени (03:48 мск). Водитель пассажирского автобуса YUTONG уснул за рулем и совершил опрокидывание автобуса на обочину автодороги. По предварительным данным, пострадавших нет.

К ликвидации происшествия были привлечены работники окружной противопожарной службы ЯНАО. К месту происшествия были направлены семь человек личного состава и две единицы спецтехники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Карелии в результате ДТП с автобусом пострадали 13 детей, возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карелии возбудили дело после ДТП с автобусом