Салехард, 16 апреля, 2022, 18:29 — ИА Регнум. На Ямале 16 апреля на 292-м километре трасы Сургут — Салехард опрокинулся автобус с вахтовиками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по ЯНАО.

Пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО На месте происшествия

Инцидент произошёл в 05:48 по местному времени (03:48 мск). Водитель пассажирского автобуса YUTONG уснул за рулем и совершил опрокидывание автобуса на обочину автодороги. По предварительным данным, пострадавших нет.

К ликвидации происшествия были привлечены работники окружной противопожарной службы ЯНАО. К месту происшествия были направлены семь человек личного состава и две единицы спецтехники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Карелии в результате ДТП с автобусом пострадали 13 детей, возбуждено уголовное дело.