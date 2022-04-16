Москва, , 18:15 — REGNUM Сегодня, 16 апреля, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» «Спартак» в матче 25-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет казанский «Рубин». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Георгий Джикия, Артем Дзюба Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Александр Максименко, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Виктор Мозес, Даниил Хлусевич, Никита Чернов, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Наиль Умяров, Шамар Николсон, Александр Соболев.

«Рубин»: Юрий Дюпин, Владислав Игнатьев, Монтассар Талби, Егор Тесленко, Александр Зуев, Георгий Зотов, Илья Самошников, Леон Мусаев, Александр Ломовицкий, Солтмурад Бакаев, Виталий Лисакович.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.