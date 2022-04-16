Вашингтон, , 18:23 — REGNUM Президент США Джо Байден примет лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на специальном саммите в Вашингтоне 12 и 13 мая. Об этом сообщили 16 апреля пресс-службе Белого дома.

Джо Байден

Саммит приурочен к 45-летию отношений США и АСЕАН, а также, как отмечают в пресс-службе, он продемонстрирует неизменную приверженность Соединенных Штатов АСЕАН, признав их центральную роль в достижении устойчивых решений самых насущных проблем региона.

«Для администрации (США)… приоритетом является роль сильного и надежного партнера в Юго-Восточной Азии. Наши общие устремления к региону будут по-прежнему лежать в основе нашего общего обязательства по продвижению Индо-Тихоокеанского региона, который является свободным и открытым, безопасным, связанным и устойчивым», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что саммит планировали провести 28−29 марта 2022 года, однако встречу решили отложить.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезийский предложили сделать официальным языком АСЕАН