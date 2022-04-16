Донецк, , 18:05 — REGNUM Украинские силовики обстреляли за десять минут Еленовку и Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 16 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.00 населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка…; 17.05 населенный пункт Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский район)…; 17.10 населенный пункт Новомихайловка – г. Донецк (Петровский район)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего ВСУ выпустили по населенным пунктам более 30 снарядов. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 16 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что населенный пункт Гольмовский в ДНР обстреляли представители ВСУ.