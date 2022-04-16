Нью-Дели, , 18:01 — REGNUM Первыми из представителей прессы, кто всегда появляется в местах провокаций на Украине, которые впоследствии используют в антироссийских информационных кампаниях, оказываются британские журналисты. Об этом в интервью индийскому телеканалу India today заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он отметил, что со стороны Украины фиксируется множество военных преступлений и провокаций. Одна из них — постановка с ударом по роддому в Мариуполе.

«Вы также слышали о городе Буча и недавних провокациях оттуда. Первые СМИ, которые появляются в этих местах провокаций, — британские, это был Sky News», — цитирует ТАСС главу ДНР.

По его словам, британская пресса находилась и в Краматорске, когда по городу был нанесён удар ракетой «Точка-У», которые ни республики Донбасса, ни Россия не используют, они остались только у Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что Лондон продолжит оказывать поддержку Украине, несмотря на санкции, введённые Россией в отношении чиновников Соединённого Королевства.