Москва, , 17:54 — REGNUM Московский городской суд 14 апреля продлил срок заключения подмосковного бизнесмена Олега Медведева на 3 месяца для завершения следствия. Таким образом, он будет находиться в изоляторе ровно три года. Напомним, что Медведев заключен под стражу в СИЗО №1 «Матросская тишина». Перед судебным заседанием, Олег Медведев был избит сотрудниками СИЗО с особой жестокостью, заявил заключенный своему адвокату Елене Сениной.

Тюрьма Alejandro Rdguez

Причиной их противоправных действий послужил отказ заключенного от еды из-за опасений за свое здоровье и боязни отравления. По словам Медведева, девять сотрудников Матросской тишины ударили его по затылку, спине, проткнули его ладонь ключом от камеры. В здание суда обвиняемого приволокли, заковав в наручники по рукам и ногам «ласточкой», без обуви и верхней одежды, вследствие чего тот получил серьезную травму-вывих плечевого сустава.

По факту избиения в СИЗО направлено заявление в прокуратуру и ФСИН с требованиями незамедлительно снять побои и провести проверку, однако никакой реакции от правоохранительных органов не последовало, сообщила адвокат бизнесмена Елена Сенина.

Стоит отметить, что изолятор «Матросская тишина» в народе называют «тюрьма в тюрьме», так как он всегда отличался своей жестокостью. В СМИ регулярно появляются ужасающие заголовки о пытках и нарушениях прав заключенных. То есть прецеденты такого роды в отношении Олега Медведева происходили и раньше.

«Неоднократно мы обращались в различные инстанции с заявлениями о том, что права Олега Медведева нарушаются на протяжении всего времени содержания под стражей. Сотрудники СИЗО относятся к нему предвзято, ежедневно объявляя выговоры, запрещая даже ежевечернюю молитву, помещая в карцер по надуманным основаниям, не предоставляя медицинскую помощь, на которую у него есть полное право. Так, например, 4 апреля Медведев почувствовал резкое ухудшение здоровья. Поводом этому послужило состояние гипертонического криза, которое может повлечь за собой серьезные последствия. Тем не менее, медицинская помощь оказана не была, под предлогом, что дежурного фельдшера нет в корпусе. Сотрудник СИЗО просто предложил ему принять какие-то таблетки», — рассказала Елена Сенина.

По словам адвоката, Медведев имеет ряд серьезных хронических заболеваний, которые требуют постоянного контроля: опухоль желудка, почечная недостаточность, киста на почке, а также слабое сердце из-за перенесенной ранее операции на нем. «Ему необходимы периодические обследования для контроля здоровья, но обращения к руководству СИЗО не приносят результатов. Более того, регулярные помещения в карцер усугубляют здоровье Медведева и опасны для его жизни», — отмечает она.

Начальником СИЗО №1 прежде был Антон Подрез, который был уволен после скандала с пытками в стенах изолятора. На его место пришел Андрей Селюнин. С его приходом многие надеялись на улучшение условий содержания заключенных. Однако этого не случилось.

«Противоправные действия со стороны сотрудников «Матросской тишины» продолжаются на протяжении трех лет, а многочисленные заявления защитников не дают никакого результата. Мы активно стучимся во все двери, но для нас они наглухо закрыты. Такое ощущение, что Медведев изначально объявлен персоной нон-грата, и на нарушение его прав имеется индульгенция», — предполагает адвокат.