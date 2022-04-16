Париж, , 17:55 — REGNUM Противники переизбрания президента Франции Эммануэля Макрона на второй срок вышли с манифестацией в центр Парижа, передает 16 апреля РИА Новости.

Французская полиция и протестующие. Париж. 2018

Манифестация проходит на площади Фонтенуа в 8-м округе французской столицы по призыву лидера движения «Патриоты» Флориана Филиппо. Как передает корреспондент агентства, в мирной акции принимают участие сотни недовольных политикой действующего президента.

«Мы здесь, потому что большинство французов в первом туре не голосовало за Эммануэля Макрона! Мы вышли, чтобы сказать «нет» следующей его пятилетке! Он должен покинуть Елисейский дворец», — заявил один из организаторов акции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов: за него отдали голоса 9,78 млн избирателей (27,84% избирателей). За его оппонента Марин Ле Пен отдали голоса 8,13 млн избирателей (23,15%).

Второй тур в стране состоится 24 апреля.

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