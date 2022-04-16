Липецк, 16 апреля, 2022, 17:42 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Липецкой области Данил Рущинский. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба областной администрации.

Телеграм-канал администрации Липецкой области Уроженец Липецкой области Данил Рущинский погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины

«Сегодня в Добринском районе простились с Данилом Рущинским.

Механик-водитель мотострелкового батальона погиб в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Данил исполнял воинский долг во имя защиты интересов своей Родины, соотечественников и семьи. Искренние слова соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении пресс-службы.