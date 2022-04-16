Донецк, 16 апреля, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины. Об этом 16 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S.Army ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:00 населенный пункт Новолуганское – населенный пункт Гольмовский… — говорится в сообщении. — Выпущено 12 снарядов калибром 122 мм».

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 16 апреля в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в результате обстрела украинскими боевиками Петровского района Донецка пострадал подросток.