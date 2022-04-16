Тоцкое, Оренбургская область, , 17:40 — REGNUM В Тоцком районе Оренбургской области у местного жителя изъяли крупную партию наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Нет наркотикам delraycomputers webdesign

К гражданину стражи порядка нанесли визит в рамках проверки оперативной информации. У него изъяли два полимерных пакета с веществом растительного происхождения общим весом более 144 грамма. Гражданин заявил, что выращивал запрещённые вещества на приусадебном участке своего дома и хранил для личного употребления.

Эксперты установили, что изъятый товар является наркотическим средством. Теперь гражданину грозит десять лет заключения.