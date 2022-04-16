Санкт-Петербург, 16 апреля, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Главный музейный комплекс Эрмитажа в Санкт-Петербурге закрыт на вход из-за сообщения о минировании, предупреждает 16 апреля пресс-служба государственного музея.

t. me/hermitage_museum Ищейка в Эрмитаже

Сообщение о минировании здания поступило в дирекцию музея 16 апреля. В результате чего посетителей и сотрудников главного комплекса эвакуировали.

«Сотрудниками Службы музейной безопасности совместно с сотрудниками Росгвардии проводится осмотр экспозиционных залов и служебных помещений», — рассказали в пресс-службе музея.

Дирекция Эрмитажа отметила, что посетители с билетам на 16 апреля могут вернуться в музей после возобновления его работы сегодня или посетить Главный музейный комплекс в любой другой день.

«Также есть возможность сегодня посетить Главный штаб по этим же билетам», — подчеркнули в Эрмитаже.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за ложного сообщения о минировании 1 апреля из Эрмитажа было эвакуировано 3,5 тыс. человек.