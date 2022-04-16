Москва, , 17:31 — REGNUM Российские следователи тщательно проанализируют информацию Министерства обороны о задержании и пытках украинскими боевиками в городе Лиман Краматорского района более 800 человек. Об этом 16 апреля заявили в Следственном комитете.

Следственный комитет Kaluga. sledcom. ru

По данным Минобороны, гражданские лица задержаны в связи с подозрением в лояльности к России. Также ведомство приводит данные об удержании националистами в заложниках в качестве «живого щита» около 6,2 тысячи иностранцев и блокировки в портах судов.

«Все приведённые сведения будут тщательным образом проанализированы в ходе дальнейшего расследования. Действиям причастных лиц будет дана надлежащая правовая оценка», — уточнили в СКР.

Кроме того, следственный комитет запросит и приобщит к материалам расследуемого уголовного дела вышеуказанную информацию Министерства обороны России.

Напомним, в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию заявили, что в городе Лиман Краматорского района Донецкой Народной Республики на текущей неделе с 11 по 15 апреля боевики нацбатальонов провели тотальные поквартирные обходы с целью выявления у местных жителей пророссийских взглядов, а также признаков содействия формированиям ДНР. Всех подозреваемых (достоверно установлены фамилии, имена, отчества 837 человек) задержали, в настоящее время подвергают зверским пыткам, угрожают физической расправой над родственниками.

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Кроме того, по данным штаба, украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» 6 198 иностранных граждан из девяти государств.