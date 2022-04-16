Гонконг, Китай, , 17:35 — REGNUM На борту нефтяного танкера Chuang Yi у берегов Гонконга произошел взрыв, погиб один член экипажа. Об этом сообщает 16 апреля издание South China Morning Post.

Танкер

Взрыв на борту зарегистрированного в Панаме судна Chuang Yi прогремел в 16:00 по местному времени 16 апреля в 300 км к востоку от вод Гонконга. Государственная летная служба Китая направила на место происшествия два вертолета и самолет с врачами на борту.

В результате ЧП погиб один член экипажа, еще шесть человек пострадали. В настоящее время часть раненых доставлена в восточную больницу Памелы Юде в Нетерсоле, еще несколько человек в больницу в Ван Чай. Среди пострадавших уроженцы Индонезии и Мьянмы в возрасте 30 лет.

«Один член экипажа погиб в результате взрыва, в то время как другой получил ожоги второй степени до 30 процентов своего тела. У двух других были ожоги на лице», — говорится в сообщении.

Причины взрывы устанавливаются, также выясняется сколько человек было на борту.