Донецк, 16 апреля, 2022, 17:28 — ИА Регнум. В результате обстрела украинскими боевиками Петровского района Донецка пострадал подросток. Об этом 16 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В результате обстрела вооруженными формированиями Украины в Петровском районе Донецка, по ул. Углегорской, подросток получил ранение, — говорится в сообщении. — В настоящее время ему оказывается медицинская помощь».

Как передавало ИА REGNUM, 16 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР).