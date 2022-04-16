Екатеринбург, 16 апреля, 2022, 17:20 — ИА Регнум. В Свердловской области лесные торфяники будут контролировать при помощи квадрокоптеров и видеокамер. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Лесной пожар

Эта мера позволит обнаруживать очаги пожаров. Также продолжается авиационный и наземный мониторинг. При необходимости будут исследованы спутниковые снимки. Леса в регионе на протяжении пожароопасного сезона находятся контролем специалистов лесничеств, МЧС и авиалесоохраны.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года в Свердловской области произошли сильные природные пожары. Кроме того, в 2021 году огонь тлел на ряде торфяников.