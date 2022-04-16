Нефтеюганск, Югра, , 17:11 — REGNUM В Нефтеюганске (ХМАО) талый снег стал превращаться в зелёную лужу. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Уранин покрасил лужу в зелёный цвет Пресс-служба администрации Нефтеюганска

О неожиданном окрасе тающего снега на перекрёстке улицы Сургутской и улицы Жилой сообщили местные жители в Единую дежурно-диспетчерскую службу города.

«На место незамедлительно прибыли представители администрации города Нефтеюганска, МЧС России и Роспотребнадзора. Произведён отбор проб на содержание химических веществ, по результатам исследования которых установлено, что угроза жизни и здоровью населения отсутствует», — уверяют в горадминистрации.

Поясняется, что веществом, придавшим талым водам ярко-зелёную окраску, оказался уранин, который применяется в промышленности и медицине, и является «безвредным красителем». Виновник разлива уранина устанавливается.