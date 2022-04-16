Минск, 16 апреля, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Число выявленных в Белоруссии случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 840 и достигло 974 046. Об этом БЕЛТА сообщили 16 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 974 046 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 6899.

При этом уточняется, что на данный момент в Белоруссии вылечились от нового заболевания 966 629 человек и что всего в стране было проведено13 025 001 тест на SARS-CoV-2.

Напомним, сутками ранее в Белоруссии выявили более 750 носителей коронавируса.