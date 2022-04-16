Донецк, , 17:17 — REGNUM Украина использует мирных жителей как живые щиты, а провокационные сообщения из Бучи и Краматорска необходимы были западным СМИ. Об этом сказал в интервью изданию The times of India глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Денис Пушилин Dnr-news.com

По его словам, ДНР постоянно сталкивается с провокациями со стороны украинской армии, фейковой информацией и новостями.

«Мы постоянно получаем такие провокации от украинской армии. Они распространяют такую фальшивую информацию и новости, вы также, должно быть, слышали о нападении на роддом и драматический театр в Мариуполе. Когда мы освободили Мариуполь, подтверждения таких преступлений не было. Затем были сообщения о городе Буча и последних провокациях (утверждения) оттуда. Первые средства массовой информации, которые появились в таких местах провокации, были из Великобритании. Это были Sky News. Они также присутствовали сегодня в Краматорске.

Как известно, Краматорск был поражен тактической ракетной системой «Точка-У». Хочу уточнить, что это оружие используется только Украиной, потому что для ДНР (Донецкая Народная Республика), ЛНР (Луганская Народная Республика) и России оно уже устарело. Мы не используем такое оружие», — сказал Пушилин, напомнив, что с 17 февраля в ДНР были сбиты 24 такие ракеты.

Глава ДНР также отметил, что с 14 марта одна такая ракета упала в центре Донецка, в результате чего 21 человек погиб и 38 получили ранения.

«[Краматорский инцидент] происходит потому, что Украина хотела новых фотографий, так как Буча уже устарела. Они хотят чего-то горячего, чего-то нового, чтобы поддерживать эту напряженность. Они использовали этих гражданских лиц в качестве живого щита», — подытожил Пушилин.

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