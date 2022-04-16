Пушилин: Украина использует мирных жителей как живые щиты
Донецк, 16 апреля, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Украина использует мирных жителей как живые щиты, а провокационные сообщения из Бучи и Краматорска необходимы были западным СМИ. Об этом сказал в интервью изданию The Times of India глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
По его словам, ДНР постоянно сталкивается с провокациями со стороны украинской армии, фейковой информацией и новостями.
Глава ДНР также отметил, что с 14 марта одна такая ракета упала в центре Донецка, в результате чего 21 человек погиб и 38 получили ранения.
«[Краматорский инцидент] происходит потому, что Украина хотела новых фотографий, так как Буча уже устарела. Они хотят чего-то горячего, чего-то нового, чтобы поддерживать эту напряженность. Они использовали этих гражданских лиц в качестве живого щита», — подытожил Пушилин.