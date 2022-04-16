Саутгемптон, Великобритания, , 17:06 — REGNUM Сегодня, 16 апреля, в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэрис» «Саутгемптон» в матче 33-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет лондонский «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

ФК «Арсенал»

Стартовые составы команд:

«Саутгемптон» (расстановка 5-4-1): Фрейзер Форстер – Кайл Уокер-Питерс, Лянко Войнович, Ромен Перро, Ян Беднарек, Янн Валери – Мохамед Эльюнусси, Стюарт Армстронг, Ориль Ромеу, Джеймс Уорд-Прауз – Армандо Броя.

«Арсенал» (расстановка 4-2-3-1): Эрон Рамздейл – Нуну Тавареш, Седрик Суареш, Габриэл, Бен Уайт – Гранит Джака, Альберт-Мбойо Локонга – Мартин Эдегор, Букайо Сака, Габриэл Мартинелли – Эдуард Нкетиа.

На данный момент «Арсенал» с семнадцатью победами и 54-мя набранными очками занимает пятое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. «Саутгемптон», набрав 36 очков, располагается восемью строчками ниже.