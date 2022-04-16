Ханты-Мансийск, , 17:00 — REGNUM В городах Югры Нефтеюганске и Пыть-Яхе с утра 16 апреля наблюдалось задымление. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации Нефтеюганска.

Дым werner22brigitte

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора к 14:00 по местному времени (к 12:00 мск) были проведены исследования атмосферного воздуха в этих двух городах.

По результатам исследований превышения предельно допустимых концентраций продуктов горения в атмосферном воздухе не установлено. Дым образовался от ландшафтных пожаров в соседней Тюменской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Бердюжском районе Тюменской области огонь с полей перекинулся на жилые дома.

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