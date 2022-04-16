Санкт-Петербург, 16 апреля, 2022, 17:26 — ИА Регнум. На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга 16 апреля похоронили заместителя командующего 8-й армии, генерал-майора Владимира Фролова. Он стал самым высокопоставленным офицером, о гибели которого в ходе военной спецоперации на Украине официально сообщили власти Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Серафимовское кладбище в Санкт-Петербурге

В церемонии прощания с генерал-майором Фроловым принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Сегодня мы прощаемся с настоящим героем. Владимир Петрович Фролов пал смертью храбрых в бою с украинскими националистами. Он пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы дети, женщины и старики на Донбассе больше не слышали разрывов бомб», — сказал губернатор.

Беглов отметил, что генерал Фролов был потомственным военным.

«Его отец прошёл Великую Отечественную и сражался с теми, кто сжег Хатынь. Спустя более чем 70 лет его сын отдал свою жизнь в борьбе с новым поколением нацистов, на руках которых кровь сожжённых в одесском Доме профсоюзов. Настоящий патриот, храбрый и отважный человек, он честно и до конца исполнил свой воинский и человеческий долг», — сказал губернатор.

Генера-майора Владимира Фролова похоронили с воинскими почестями.

Как ранее сообщали СМИ, подразделения 8-й армии Южного военного округа активно участвуют в освобождении города Мариуполя (ДНР) и его окрестностей от украинских вооруженных формирований. Напомним, 28 марта была полностью опровергнута дезинформация киевских источников о гибели командующего этой армией генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева.

Правительство Санкт-Петербурга с начала специальной военной операции сообщало о гибели около десяти жителей Северной столицы. Среди них заместитель начальника инженерных войск Западного военного округа полковник Николай Овчаренко, командир взвода Учебного центра подготовки младших специалистов Западного военного округа, прапорщик Юрий Савенков, боец 247-го гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ ефрейтор Сергей Абрамчик, лейтенант Юрий Житкевич, гвардии рядовой Кирилл Магула, рядовой ВДВ Максим Смирнов, старший прапорщик Артём Панов, подполковник-танкист Мирас Башаков.