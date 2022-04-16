Донецк, 16 апреля, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 16 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:40 — н. п. Марьинка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 8 снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 16 апреля в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в результате обстрелов со стороны ВСУ ранены трое мирных жителей Донецка.