Москва, , 16:59 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев иронично ответил на фейковые сообщения о якобы предложенной им идее «сбивать спутники компании Илона Маска Starlink».

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

«По поводу уничтожения спутников Starlink – идея свежая, спасибо. Исполнять пока рано, но если есть такая просьба — рассмотрим», — написал в телеграм-канале Медведев.

Напомним, утром 16 апреля на фальшивом портале, замаскированном под сайт партии «Единая Россия», появилось ложное сообщение, что председатель политического объединения, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев якобы сообщил о решении сбивать спутники компании Илона Маска Starlink, которые обеспечивают систему орбитального интернета, «над территорией Российской Федерации, зоны проведения специальной военной операции и черноморского бассейна».