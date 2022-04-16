Манчестер, Великобритания, , 16:45 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» 16 апреля в матче 33-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет «Норвич Сити». Встреча пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», а стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Криштиану Роналду Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Виктор Линделеф, Харри Магуайр, Диогу Далот, Алекс Теллеш, Джесси Лингард, Бруну Фернандес, Поль Погба, Джейдон Санчо, Энтони Эланга, Криштиану Роналду.

«Норвич Сити»: Тим Круп, Сэм Байрэм, Бен Гибсон, Грант Хэнли, Димитрис Яннулис, Киран Довелл, Матиас Норманн, Милот Рашица, Пьер-Лис-Мелу, Кенни Маклин, Теэму Пукки.

Бригада арбитров: Эндрю Мэдли | Саймон Бек | Эдриан Холмс | Джонатан Мосс | Майк Дин.

В текущем сезоне 37-летний нападающий «красных дьяволов» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду принял участие в 25-ти турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двенадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами.