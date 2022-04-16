Лондон, , 16:45 — REGNUM Санкции, введённые Россией в отношении чиновников Великобритании, не помешают Лондону продолжать оказывать поддержку Украине. Об этом 16 апреля заявили в министерстве иностранных дел Соединённого Королевства.

Великобритания

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что Лондон и его партнёры едины в осуждении действий России на Украине.

«Мы по-прежнему полны решимости поддерживать Украину», — цитирует ТАСС слова представителя британского МИД.

Как сообщало ИА REGNUMиа, 16 апреля российские власти приняли решение закрыть въезд в страну для премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, глав МИД и минобороны Британии Лиз Трасс и Бена Уоллеса, а также ряда других британских политиков. Как пояснили в МИД РФ, такие меря Москва приняла в связи с «беспрецедентными враждебными действиями правительства Великобритании».

Читайте также: Россия закрыла въезд Борису Джонсону и еще ряду британских политиков

Также указывается, что такое решение принято в качестве ответа на развязывание Лондоном информационно-политической кампании, направленной на международную изоляцию России и создание условий для её сдерживания, а также удушения российской экономики.

Ранее по теме: Британский спецназ возобновил подготовку военных ВСУ в Киеве