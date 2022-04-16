Донецк, , 16:43 — REGNUM Населенный пункт Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины. Об этом 16 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:35 населенный пункт Шумы – населенный пункт Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущено 3 мины каллибром 82 мм; 15.10 населенный пункт Шумы – населенный пункт Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущено 3 гранаты из РПГ, а также применялось стрелковое вооружение», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ обстреляли Кировский район Донецка 16 апреля.