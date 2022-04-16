Рим, , 16:52 — REGNUM Суда под российским флагом с 17 апреля не смогут зайти в порты Италии. Об этом сообщает 16 апреля издание La Stampa со ссылкой на циркуляр Главного командования портового управления.

Один из контейнерных терминалов порта Генуи. Италия Oliver

Как следует из документа, в воскресенье, 17 апреля, в порты Италии не смогут зайти российские суда и те, кто до начала специальной операции России на Украине 24 февраля ходили под российским флагом, а затем сменили его на знамя другого государства.

Что касается судов, которые в настоящий момент находятся в итальянских портах, то они должны их покинуть сразу после «завершения своей коммерческой деятельности».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что страна не будет применять право вето в отношении каких-либо антироссийских санкций.

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