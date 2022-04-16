Москва, , 16:36 — REGNUM В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 30 авиарейсов. Об этом 16 апреля свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Самолет albert22278

Так, по состоянию на 16:34 мск в аэропорту «Домодедово» задержано четыре рейса, еще пять отменено; в аэропорту «Внуково» задержано шесть авиарейсов, еще семь отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано пять рейсов, еще четыре отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что температура воздуха в Москве днём 16 апреля будет до +4 градусов.