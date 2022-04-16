Более 30 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы
Москва, 16 апреля, 2022, 16:36 — ИА Регнум. В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 30 авиарейсов. Об этом 16 апреля свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».
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Самолет
Так, по состоянию на 16:34 мск в аэропорту «Домодедово» задержано четыре рейса, еще пять отменено; в аэропорту «Внуково» задержано шесть авиарейсов, еще семь отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано пять рейсов, еще четыре отменено.
Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях не сообщаются.
Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что температура воздуха в Москве днём 16 апреля будет до +4 градусов.