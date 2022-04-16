«Зенит» и «Урал» назвали стартовые составы на матч 25-го тура РПЛ
Санкт-Петербург, 16 апреля, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Сегодня, 16 апреля, санкт-петербургский «Зенит» в матче 25-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет «Урал» из Екатеринбурга. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский».
Стартовые составы команд:
«Зенит»: Михаил Кержаков, Дмитрий Чистяков, Дуглас Сантос, Нуралы Алип, Вильмар Барриос, Данил Круговой, Далер Кузяев, Малком, Юри Алберто, Клаудиньо, Иван Сергеев.
«Урал»: Илья Помазун, Лео Гогличидзе, Иван Кузьмичев, Артем Мамин, Чингиз Магомадов, Андрей Егорычев, Рафал Аугустыняк, Рамазан Гаджимуратов, Даниэль Мишкич, Олег Шатов, Эрик Бикфалви.
После 24-х сыгранных туров «Зенит», одержав пятнадцать побед, потерпев два поражения и набрав 52 очка, занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» с 21-м очком располагается на пятнадцатой строчке в зоне вылета.