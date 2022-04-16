Лондон, , 16:29 — REGNUM 16 апреля в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Арена» «Тоттенхэм» в матче 33-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 потерпел поражение от «Брайтона» со счетом 0:1.

Единственный мяч на 90-й минуте встречи забил 27-летний нападающий сборной Бельгии Леандро Троссард – 0:1.

Желтые карточки: Энок Мвепу 26’, Деян Кулушевски 27’, Родриго Бентанкур 34’, Ив Биссума 58’, Эмерсон 90+4’, Роберт Санчес 90+6’.

На матче работала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. Ассистенты главного судьи – Йан Хассин и Даниэль Робатан. Резервный арбитр – Ли Мейсон.

Составы команд:

«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Кристиан Ромеро, Эрик Дайер, Бэн Дэвис, Серхио Регилон, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Эмерсон, Родриго Бентанкур (Харри Уинкс, 72’), Сон Хын Мин (Стевен Бергвейн, 88’), Харри Кейн, Деян Кулушевски (Лукас Моура, 64’).

«Брайтон»: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Люис Данк, Жоэль Вельтман, Тарик Лэмпти (Соломон Марч, 82’), Ив Биссума, Леандро Троссард, Паскаль Гросс, Мойсес Кайседо (Адам Лаллана, 78’), Алексис МакАллистер, Энок Мвепу (Дэнни Уэлбек, 46’).

«Брайтон», одержав девятую победу в сезоне, набрал 40 очков и укрепился на десятой позиции в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. «Тоттенхэм» с 57-ю очками остался на четвертой строчке.