Брянск, , 16:29 — REGNUM Подвергшийся обстрелу украинских боевиков многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Новые Юрковичи» в Брянской области временно не работает. Об этом 16 апреля сообщил глава администрации Климовского района Брянской области Александр Исаев.

Брянская область Riastrela.ru

В сообщении в телеграм-канале он написал, что в администрацию района поступает информация о том, что на постах не пропускают людей в Климовский район.

«Получено разъяснение от начальника отдела полиции: ограничений для въезда в район нет. У въезжающих граждан проверяются документы. Тем, кто желает выехать за территорию РФ, предлагают это сделать на другом переходе, так как МАПП «Новые Юрковичи» временно не работает», — пояснил глава районной администрации.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля пограничное управление ФСБ сообщило, что в Брянской области миномётами со стороны Украины был обстрелян пограничный пункт пропуска «Новые Юрковичи». В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Российскую Федерацию украинских беженцев, которые принятыми мерами эвакуированы. Два автомобиля беженцев получили повреждения. При обстреле никто не пострадал.

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