Донецк, , 16:27 — REGNUM Украинские силовики обстреляли Кировский район Донецка 16 апреля. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:09 — населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 16 апреля штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в течение текущего дня из Мариуполя в Безыменное Донецкой Народной Республики (ДНР) эвакуировали более 200 человек, включая 30 детей.