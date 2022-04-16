Мариуполь, ДНР, , 16:21 — REGNUM Более 200 человек, включая 30 детей, эвакуировали в течение текущего дня из Мариуполя в Безыменное Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 16 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«В течение дня 16 апреля, с 08:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 215 человек, среди них 30 детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все эвакуированные в данный момент пребывают в пункте оказания помощи, развернутом силами МЧС ДНР.

Как передавало ИА REGNUM, 16 апреля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что начатая Россией военная спецоперация на Украине будет продолжаться до достижения всех ее целей.