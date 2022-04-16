Москва, , 16:14 — REGNUM Компания L’Occitane, которая занимается реализацией косметики, закроет все магазины и сайты интернет-магазинов в России. Об этом сообщается на сайте французской компании.

Интернет-магазин StockSnap

«Мы (руководство компания L’Occitane) приняли решение закрыть магазины и сайты интернет-магазинов в России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной такого решения представителей компании является специальная военная операция России на Украине.

Как передавало ИА REGNUM, о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины, объявил президент Российской Федерации Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет, является целью операции, отметил российский лидер.