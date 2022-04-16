Москва, , 16:16 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о негативных последствиях из-за высылки российских дипломатов из Северной Македонии, говорится в опубликованном 16 апреля на сайте министерства заявлении.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, 15 апреля шесть дипломатов российского посольства в Скопье были объявлены «persona non grata». По словам Захаровой, северомакедонские власти продолжают идти на поводу находящегося в русофобском угаре Запада, раскручивая спираль разрушения двусторонних отношений.

«Очередная ничем не мотивированная акция против наших сотрудников неизбежно будет иметь долговременные негативные последствия для российско-северомакедонского взаимодействия», — сказала Захарова указав, что это не может соответствовать интересам народа Северной Македонии.

«Ответственность за подобные шаги и их деструктивный эффект в полной мере лежит на Скопье», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

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