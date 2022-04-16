Москва, , 16:12 — REGNUM Международное сообщество должно обратить пристальное внимание на «отсутствие международно-правового регулирования ракетной деятельности на глобальном уровне» и, по сути, развернувшуюся гонку ракетных вооружений. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства по случаю 35 лет с момента основания Режима контроля за ракетной технологией (РКРТ).

Ракета (сс) geralt

«Становится всё более очевидной востребованность инклюзивного многостороннего диалога всех заинтересованных государств, и прежде всего ракетнозначимых стран», — подчеркивается в сообщении.

В МИД отмечают, что «режим превратился в зрелый экспортноконтрольный механизм, который успешно решает задачи нераспространения средств доставки оружия массового уничтожения». Однако, несмотря на достижения за истекший период, режиму в целях дальнейшего сдерживания ракетного распространения в будущем предстоит сделать «ещё больше».

В ведомстве напомнили, что Россия присоединилась к режиму 25 лет назад и с тех пор принимает самое активное участие в его работе. В 2021–2022 годы Россия исполняет функции председателя РКРТ. В МИД подчеркнули, что деятельность режима приобретает особую актуальность в связи с тем, что он остаётся одним из немногих практических инструментов взаимодействия на ракетном поле.