Москва, , 16:11 — REGNUM 16 апреля «Уфа» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу сезона 2021/22 сыграла вничью с московским ЦСКА со счетом 1:1. Самым ценным игроком встречи с оценкой 7.56 был признан 25-летний атакующий полузащитник «Лилля» и сборной Турции по футболу Юсуф Языджи.

ФК ЦСКА

Юсуф Языджи провел на поле все 90 минут. За отведенное время турецкий нападающий отметился одной успешной обводкой, одним удачным отбором и семью поданными угловыми. Точность передач футболиста составила 85%.

В текущем сезоне Языджи, выступая за ЦСКА на правах аренды, принял участие в восьми матчах за «красно-синих» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами.