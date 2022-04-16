Сочи, Краснодарский край, 16 апреля, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Режиссёр Ханс-Йоахим Фрай, являющийся художественным руководителем Парка науки и искусства «Сириус», заявил, что продолжит работать в России. 16 апреля об этом сообщает агентство ТАСС.

(сс) Илья Бунин Федеральная территория Сириус

«Я принял решение остаться здесь. Я люблю Россию, я люблю «Сириус», — объявил Фрай.

Ханс-Йоахим Фрай был назначен художественным руководителем культурного центра «Сириус» в 2017 году. Этот образовательный центр поддержки одарённых детей создан по инициативе президента России Владимира Путина на базе фонда «Талант и успех».

Фрай родился в Германии в 1965 году. Он являлся художественным руководителем Дрезденской государственной оперы, театра Бремена и Оперного бала в Земперопере в Дрездене.

Также Фрай был художественным руководителем и генеральным директором концертного зала «Брукнерхаус» в Линце (Австрия). В 2013 году режиссёр стал советником генерального директора Государственного академического Большого театра России, в 2017 году – худруком Образовательного фонда «Талант и успех».