Уфа, 16 апреля, 2022, 16:02 — ИА Регнум. 16 апреля в Башкирии на стадионе «BetBoom Арена» футбольный клуб «Уфа» в матче 25-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграл ничью с московским ЦСКА. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

ФК ЦСКА

Единственный мяч «красно-синих» на 89-й минуте встречи забил 31-летний экс-защитник сборной России Марио Фернандес. Через шесть минут Алексей Никитин восстановил равновесие в счете. Желтые карточки получили Боян Йокич, Георгий Щенников и Дилан Ортис. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Ассистенты главного судьи – Арам Петросян и Александр Богданов.

Статистика матча («Уфа»/ ЦСКА)

Удары 2/7

Удары в створ 0/6

Владение 35%/65%

Угловые 3/7

Нарушения 8/11

Составы команд:

«Уфа»: Александр Беленов, Константин Плиев, Алексей Никитин, Юрий Журавлев, Боян Йокич, Руслан Фищенко (Артем Голубев, 87’), Дмитрий Кабутов, Эгаш Касинтура (Дилан Ортис, 59’), Владислав Камилов (Олег Иванов, 87’), Вячеслав Кротов (Данила Емельянов, 59’), Гамид Агаларов (Александр Саплинов, 87’).

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Яка Бийол, Игорь Дивеев, Георгий Щенников (Бруно Фукс, 63’), Максим Мухин (Алан Дзагоев, 80’), Хорхе Карраскаль (Антон Заболотный, 63’), Жан-Филипп Гбамен, Бахтиер Зайнутдинов (Чидера Эджуке, 70’), Иван Обляков, Юсуф Языджи.