Донецк, 16 апреля, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Украинские националисты в Мариуполе не намерены сдаваться и потому подлежат уничтожению. Об этом 16 апреля заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Dnr-online.ru Денис Пушилин

Как отметил глава ДНР, перед войсками ДНР и Вооруженными силами (ВС) РФ в Мариуполе стоят сложные задачи, так как представители регулярной украинской армии, которые готовы были сдаться в плен, уже сдались.

«Те же националисты, то есть представители нацбатов (в Мариуполе), сдаваться, судя по всему, не намерены, поэтому они подлежат только уничтожению», — добавил Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Украина контролируется извне и не принимает самостоятельных решений.