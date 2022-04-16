Бердюжский район, Тюменская область, 16 апреля, 2022, 15:42 — ИА Регнум. В Тюменской области организована проверка по факту пожара в деревне Глубокое Бердюжского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Прокуратура Ярославской области Горящий дом

По предварительным данным, 16 апреля 2022 года в связи с переходом огня с полей в деревне Глубокое произошло возгорание пяти жилых домов, пострадавших нет.

Организована проверка действий органов местного самоуправления при подготовке к пожароопасному сезону, обследование пострадавших домов, установление причин пожара и виновных лиц.

А 17 апреля в здании Дома культуры Бердюжского района «Премьера» села Бердюжье районная прокуратура проведёт приём погорельцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области с 15 апреля установлен особый противопожарный режим. Во время него гражданам запрещено посещение лесов и разведение открытого огня на дачных и придомовых участках.