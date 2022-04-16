Москва, , 15:41 — REGNUM Программа «Пушкинская карта» охватила уже более пяти тысяч музеев, театров и других учреждений культуры в России. Об этом рассказал руководитель платформы «PRO. Культура. РФ» Александр Минаев на пресс-конференции.

Пушкинская карта разработана при поддержке Почта-банка Василий Иванов © ИА REGNUM

Минаев заявил, что общий перечень участвующих в программе юридических лиц включает 5643 организаций. Он отметил рост доли музеев, которые догоняют по популярности театры.

Руководитель платформы «PRO. Культура. РФ» отметил, что в первую десятку самых посещаемых учреждений культуры в рамках программы «Пушкинская карта» вошли уже три музея. Третьяковская галерея является лидером общего рейтинга, Эрмитаж входит в первую пятёрку, мемориальный комплекс Кадырова в Грозном – в первую десятку. Всего в программе участвует уже 1365 музеев.

Программа «Пушкинская карта» позволяет молодым граждан России (в возрасте от 14 до 22 лет) бесплатно посещать учреждения культуры, подключившиеся к этой программе. В 2022 году на покупку билетов посредством «Пушкинской карты» молодые граждане могут потратить до 5 тысяч рублей.

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