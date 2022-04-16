Донецк, 16 апреля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Доломитное. Об этом 16 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:25 — н.п. Новолуганское — н.п. Доломитное: выпущено 7 мин калибром 82 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее в результате обстрела со стороны ВСУ в Петровском районе Донецка, по пер. Чубаря, подросток получил ранение.