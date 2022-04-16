Донецк, 16 апреля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Украина контролируется извне и не принимает самостоятельных решений. Об этом 16 апреля заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Denis-pushilin.ru Денис Пушилин

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«Цели и задачи военной спецоперации со стороны РФ — защита ДНР и ЛНР, защита граждан, демилитаризация, денацификация, нейтральный статус Украины, а также статус Украины как неядерного государства. Это простые условия для обеспечения мира, но, поверьте, я 7 лет веду переговоры с Украиной… Украина не место для переговоров, потому что она марионетка. Они не принимают решений, поэтому условия не могут быть и не были выполнены. Украина контролируется извне», — отметил он в интервью India Today.

Начатая Россией военная спецоперация на Украине будет продолжаться до достижения всех ее целей, добавил он.